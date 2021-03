Appartamento in fiamme, donna muore gettandosi dalla finestra per salvarsi. Gravissimo il marito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una donna di 66 anni è morta dopo essere precipitata dalla sua abitazione avvolta dalle fiamme a Campo de Fiori, nel centro storico di Roma, precisamente in via Monserrato. L’incendio è divampato nella mattinata di mercoledì 24 marzo in un Appartamento in cui abitavano marito e moglie. Erano le 8, 30 circa, quando la donna presa dal panico avrebbe tentato di fuggire dall’Appartamento in fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, lanciandosi dalla finestra della sua abitazione al terzo piano e cadendo nel cortile interno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto i tentativi per salvarle la vita sono stati inutili. All’interno dell’abitazione si trovavano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unadi 66 anni è morta dopo essere precipitatasua abitazione avvolta dallea Campo de Fiori, nel centro storico di Roma, precisamente in via Monserrato. L’incendio è divampato nella mattinata di mercoledì 24 marzo in unin cui abitavanoe moglie. Erano le 8, 30 circa, quando lapresa dal panico avrebbe tentato di fuggire dall’inprima dell’arrivo dei soccorsi, lanciandosidella sua abitazione al terzo piano e cadendo nel cortile interno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto i tentativi per salvarle la vita sono stati inutili. All’interno dell’abitazione si trovavano ...

