Aouar Juventus, dalla Spagna: accordo vicino, c’è l’offerta bianconera (Di mercoledì 24 marzo 2021) Aouar Juventus – La Juventus cerca rinforzi per il centrocampo. In questa stagione tanti hanno deluso, da Bentancur a Ramsey, troppe prestazioni insufficienti da parte dei centrocampisti. Paratici prepara il rilancio in grande stile sul mercato estivo e secondo le indiscrezioni sarebbe ormai a un passo da un colpaccio a lungo inseguito nel recente passato. Il ds bianconero sarebbe pronto a preparare l’affondo decisivo per Houssem Aouar, talento francese del Lione. Aouar Juventus, dalla Spagna: accordo vicino Sul giovane fenomeno del Lione c’è anche il Real Madrid. Ma secondo ‘Todofichajes’, i bianconeri sarebbero riusciti a spuntarla sui ‘Blancos’ e a trovare l’accordo con i francesi. Le indiscrezioni ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 marzo 2021)– Lacerca rinforzi per il centrocampo. In questa stagione tanti hanno deluso, da Bentancur a Ramsey, troppe prestazioni insufficienti da parte dei centrocampisti. Paratici prepara il rilancio in grande stile sul mercato estivo e secondo le indiscrezioni sarebbe ormai a un passo da un colpaccio a lungo inseguito nel recente passato. Il ds bianconero sarebbe pronto a preparare l’affondo decisivo per Houssem, talento francese del Lione.Sul giovane fenomeno del Lione c’è anche il Real Madrid. Ma secondo ‘Todofichajes’, i bianconeri sarebbero riusciti a spuntarla sui ‘Blancos’ e a trovare l’con i francesi. Le indiscrezioni ...

Advertising

MondoBN : MERCATO, Dalla Spagna è fatta per Aouar! - Josse16068422 : Con il Duca Arthur e Aouar, la palla la fai girare veramente, se è questo che cerca Pirlo. Con questi giocatori, ag… - Antonio98854326 : Per venire in panchina Juventus dovrà chiedere scusa a tutti gli sportivi italiani per il brutto gesto fatto a Mate… - stocazz020 : Juventus 2021/2022 Scesny De Ligt Romero Demiral Cuadrado Arthur Aouar Gosens… - infoitsport : Juventus, Aouar sempre più vicino: gli aggiornamenti -