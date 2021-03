Anticipazione Una Vita: Emilio smaschera Margarita, Bellita in pericolo di vita (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le anticipazioni di Una vita rivelano alcune verità sul rapporto nato tra Bellita e Margarita, un’amicizia a cui la Del Campo crede ma che in realtà nasconde dei retroscena non indifferenti. Com’è noto Bellita spinta dai sensi di colpa che nutre nei confronti della moglie di Alfonso Carchano caduta in povertà a causa sua prova ad aiutarla, inizialmente senza risultato poi in seguito all’evento di beneficenza Margarita si mostra predisposta verso la cantante, ma il suo atteggiamento nasconde altro. Una vita solonotizie24Una vita, Bellita rischia di morire Margarita non ha affatto perdonato Bellita ed è intenzionata a vendicarsi. La neo protagonista di Acacias 38 ha ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le anticipazioni di Unarivelano alcune verità sul rapporto nato tra, un’amicizia a cui la Del Campo crede ma che in realtà nasconde dei retroscena non indifferenti. Com’è notospinta dai sensi di colpa che nutre nei confronti della moglie di Alfonso Carchano caduta in povertà a causa sua prova ad aiutarla, inizialmente senza risultato poi in seguito all’evento di beneficenzasi mostra predisposta verso la cantante, ma il suo atteggiamento nasconde altro. Unasolonotizie24Unarischia di morirenon ha affatto perdonatoed è intenzionata a vendicarsi. La neo protagonista di Acacias 38 ha ...

