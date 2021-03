Antibo sta meglio e lascia l'ospedale: "Siete tutti bellissimi" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Totò Antibo, ricoverato dal 10 marzo al Civico di Palerno per una embolia polmonare, è stato dimesso dall'ospedale. Lo riferisce il nipote Andrea a nome della famiglia del campione di atletica leggera:... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Totò, ricoverato dal 10 marzo al Civico di Palerno per una embolia polmonare, è stato dimesso dall'. Lo riferisce il nipote Andrea a nome della famiglia del campione di atletica leggera:...

Ultime Notizie dalla rete : Antibo sta Antibo sta meglio e lascia l'ospedale: "Siete tutti bellissimi" Ex campione europeo dei 5.000 e dei 10.000, argento alle Olimpiadi di Seul, Antibo è rimasto nel cuore degli italiani per il suo grandissimo talento e il coraggio in pista.

