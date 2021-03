Anna in ospedale da Gianni Morandi, lo aiuta a mangiare (Foto) (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Foto scattata in ospedale di Gianni Morandi in compagnia della moglie ha suscitato inevitabilmente qualche polemica che però è stata subito spenta da informazioni precise. Dopo l’incidente Morandi ha fatto in modo di aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Brutte ustioni che lo costringono a restare ancora in ospedale ma tutto passerà presto e dopo il primo selfie con gli infermieri e i medici, il video dopo la medicazione, la Foto di oggi con la sua adorata Anna. E’ sempre stata lei a scattargli le Foto, questa volta è già fortunato se sua moglie può passare un po’ di tempo con lui. Gianni Morandi è ricoverato dall’11 marzo al Centro Grandi Ustionati di Cesena. COME STA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lascattata indiin compagnia della moglie ha suscitato inevitabilmente qualche polemica che però è stata subito spenta da informazioni precise. Dopo l’incidenteha fatto in modo di aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Brutte ustioni che lo costringono a restare ancora inma tutto passerà presto e dopo il primo selfie con gli infermieri e i medici, il video dopo la medicazione, ladi oggi con la sua adorata. E’ sempre stata lei a scattargli le, questa volta è già fortunato se sua moglie può passare un po’ di tempo con lui.è ricoverato dall’11 marzo al Centro Grandi Ustionati di Cesena. COME STA ...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Continua la convalescenza di Gianni Morandi: la foto dall’ospedale con la moglie Anna #RadioBruno #GianniMorandi - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Gianni Morandi in ospedale con Anna' su Mediaset Play - infoitcultura : Gianni Morandi, nuova foto in ospedale con la moglie Anna: «Abbiamo bisogno di chi ci ama» - infoitcultura : Gianni Morandi in ospedale con Anna - infoitcultura : Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?' -