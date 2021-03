Angela Merkel revoca il lockdown | “Chiedo scusa al paese”

(Di mercoledì 24 marzo 2021)hato il, sarebbe dovuto essere il terzo per il. La notizia è arrivata da fonti informative citate dall’agenzia tedesca Dpa a pochi minuti dall’inizio di un nuovo vertice fra Governo e Laender. La cancelliera non se l’è sentita di portare ilal terzo, comunicando che: “È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo”. Così ha dettoin un intervento subito dopo la conferenza blitz fra Stato e regioni durante la quale ha annullato il superdei giorni di Pasqua. “So che questo procura altra insicurezza eperdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine” ha poi osservato la cancelliera. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - ricpuglisi : Potremmo cominciare a dare un giudizio peggiore su Angela Merkel. - ricpuglisi : Sbaglio o qualcuno ieri aveva qualcosa da dire intorno ai miei tweet a proposito della performance di Angela Merkel… - AlvisiConci : RT @brighel8: Nei titoli del @Tg1Rai va rilevata la TOTALE ASSENZA di notizie relative alle parole di Angela Merkel sugli errori commessi s… - Francesco_Rizz_ : RT @MMmarco0: 'È un errore solo mio, chiedo scusa ai cittadini tedeschi' - Angela Merkel Che abbia fatto la scelta giusta o meno lo dirà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

stato un errore solo mio " e per questo "chiedo scusa ai cittadini" .fa mea culpa davanti ai tedeschi nell'annunciare l' annullamento del lockdown rafforzato previsto in Germania per le festività di Pasqua . "So che questo procura altra insicurezza e ...Nella giornata ieri, 23 marzo,aveva annunciato un duro lockdown in Germania per Pasqua , ma oggi la cancelliera tedesca ha fatto un passo indietro ed ha revocato la misura ammettendo di aver commesso uno sbaglio. ' È ...AGI. - La cancelliere Angela Merkel ha annullato la decisione del lockdown totale nella vita pubblica e nelle attività economiche durante la Settimana Santa e, annunciando la decisione, ha detto che, ..."È stato fatto errore ma per una buona ragione e cioè quella di frenare la terza ondata e far tornare indietro la curva" ...