Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: "Sta nascendo l'amore, mi coccola tantissimo" (Di giovedì 25 marzo 2021) Andrea Zenga qualche ora fa è stato ospite della trasmissione Turchesando di Turchese Baracchi, su Radio Gossip News, dove ha parlato moltissimo della sua storia d'amore con Rosalinda Cannavò facendo spappolare molti fegati. belli#Zengavo pic.twitter.com/IQzSqlIxfM — gc (@cuoco gloria) March 24, 2021 Al contrario di quanto dichiarato da Dayane Mello a Casa Chi, la storia d'amore fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò procederebbe infatti a gonfie vele: "Fra me e Rosalinda si può dire che sta nascendo l'amore, ci stiamo vivendo ogni giorno e questo è l'importante. Proviamo delle cose molto forti l'uno verso l'altra. Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra di noi possiamo ...

