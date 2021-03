Andrea Cerioli sarà presto un naufrago nell’Isola dei famosi: riuscite a riconoscerlo in questa [FOTO]? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo la partecipazione al Grande Fratello 13, per Andrea Cerioli si sono spalancate le porte dello spettacolo. Il 31enne emiliano è infatti diventato uno dei volti di punta di Canale 5, dopo essersi seduto sul Trono di Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è stata, infatti, per lui la consacrazione definitiva. … L'articolo Andrea Cerioli sarà presto un naufrago nell’Isola dei famosi: riuscite a riconoscerlo in questa FOTO? proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo la partecipazione al Grande Fratello 13, persi sono spalancate le porte dello spettacolo. Il 31enne emiliano è infatti diventato uno dei volti di punta di Canale 5, dopo essersi seduto sul Trono di Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è stata, infatti, per lui la consacrazione definitiva. … L'articoloundeiin? proviene da Velvet Gossip.

Advertising

legillimens_x : mi state veramente dicendo che ANDREA CERIOLI è solamente una riserva? ma voi non ve lo meritate, vergognosi #isola - ROFEVE : RT @VicolodelleNews: ‘#Isola dei Famosi’ Chiarito finalmente il ruolo di Andrea Cerioli nel reality « Il Vicolo delle News - VicolodelleNews : ‘#Isola dei Famosi’ Chiarito finalmente il ruolo di Andrea Cerioli nel reality « Il Vicolo delle News… - ile_jacob : RT @itscidib: Altro che nascita di Vittoria Lucia Ferragni, il vero parto è l’attesa dell’entrata di Andrea Cerioli come concorrente dell’i… - belcaratteree : @babba_89 @immensamenteg Ma alla Andrea Cerioli proprio no?? ???? -