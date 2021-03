Andrea Cerioli | fan delusi | ecco quale sarà il suo ruolo all’Isola dei Famosi 2021

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dideisi è detto di tutto e di più: che si tra ancora in Italia e che è stato scartato all’ultimo minuto, che sbarcherà sull’Isola nella puntata in onda giovedì prossimo e anche che sarebbe andato direttamente a Parasite Island assieme a Fariba Tehrani. L’unica cosa certa, è che su Instagram si sono perse le sue tracce. Solo poco fa, a far luce sule sull’approdo dell’ex tronista di Uomini e Donne sull’Isola, è stato il settimanale “Chi” in edicola questa settimana. E quanto scritto sul ben informato magazine di Alfonso Signorini ha decisamente deluso i fan di. Il trentenne bolognese, infatti, si trova davvero in Honduras, in un resort dove sta facendo la quarantena assieme a un altro personaggio ...