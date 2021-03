Anci: “Le scuole riaprano, siamo stati sempre contrari alla chiusura” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Siamo per riapertura delle scuole. Sin dal primo decreto Draghi ritenevo sbagliato chiudere le scuole e dare la possibilità di uscire la sera”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro a Rainews. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Siamo per riapertura delle scuole. Sin dal primo decreto Draghi ritenevo sbagliato chiudere le scuole e dare la possibilità di uscire la sera”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro a Rainews.

Advertising

orizzontescuola : Decaro (ANCI): “Siamo per la riapertura delle scuole” - anci_fvg : RT @comuni_anci: ? Online l'avviso pubblico per la costruzione, messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad a… - susanna_barina : Online avviso Ministeri Interno e Istruzione per asili nido,scuole infanzia e centri polifunzionali –… - anci_lazio : RT @comuni_anci: ? Online l'avviso pubblico per la costruzione, messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad a… - AnciPuglia : Scuola: Online avviso Ministeri Interno e Istruzione per asili nido, scuole infanzia e centri polifunzionali -

Ultime Notizie dalla rete : Anci scuole Draghi: 'Cominciamo a pianificare riaperture, a partire dalla scuole' Bianchi, nel suo intervento con Anci e Upi, ha ricordato anche di aver chiesto, in sede di Consiglio dei ministri, che le scuole siano le prime a riaprire, quanto prima, in condizioni di sicurezza, ' ...

Decaro (ANCI): 'Siamo per la riapertura delle scuole' Infatti dopo il primo decreto Draghi io ho protestato perché venivano chiuse le scuole e si lasciava ai ragazzi la possibilità di uscire la sera'. Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro a ...

Anci: "Le scuole riaprano, siamo stati sempre contrari alla chiusura" - DIRE.it Dire Riapertura scuole dopo Pasqua, Bianchi svela il piano del Governo “Ci stiamo ragionando e stiamo approfondendo – ha aggiunto – è chiaro che l’obiettivo è quello di riaprire il prima possibile. Non andare a Scuola significa perdere un tratto di percorso fondamentale“ ...

Scuole aperte per principio di precauzione, gli scienziati chiedono e Bianchi risponde I deputati del M5S firmatari dell’interrogazione chiedono anzi a Bianchi “quali iniziative intenda porre in essere al fine di garantire la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con pr ...

Bianchi, nel suo intervento cone Upi, ha ricordato anche di aver chiesto, in sede di Consiglio dei ministri, che lesiano le prime a riaprire, quanto prima, in condizioni di sicurezza, ' ...Infatti dopo il primo decreto Draghi io ho protestato perché venivano chiuse lee si lasciava ai ragazzi la possibilità di uscire la sera'. Lo ha detto il presidente dell'Antonio Decaro a ...“Ci stiamo ragionando e stiamo approfondendo – ha aggiunto – è chiaro che l’obiettivo è quello di riaprire il prima possibile. Non andare a Scuola significa perdere un tratto di percorso fondamentale“ ...I deputati del M5S firmatari dell’interrogazione chiedono anzi a Bianchi “quali iniziative intenda porre in essere al fine di garantire la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con pr ...