Amici, tutto su Serena Marchese: età, vita privata, Instagram (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amici 20, il talent più famoso della televisione italiana sta regalando emozioni fortissime ai telespettatori. tutto merito degli allievi che stanno dando il massimo. Tra loro c’è anche la ballerina Serena Marchese, l’allieva della temutissima maestra Alessandra Celentano. Amici di Maria De Filippi: Chi è Serena Marchese, l’allieva della Celentano Serena Marchese ha 20 anni è siciliana ed è entrata di diritto nella scuola di Amici date le sue doti artistiche. Inizia a ballare quando aveva solo due anni e mezzo e da allora non ha più smesso. Prima ancora del suo ingresso nella scuola, Serena si è esibita in uno splendido passo a due nel celebre programma Rai Domenica In, dando prova della sua ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)20, il talent più famoso della televisione italiana sta regalando emozioni fortissime ai telespettatori.merito degli allievi che stanno dando il massimo. Tra loro c’è anche la ballerina, l’allieva della temutissima maestra Alessandra Celentano.di Maria De Filippi: Chi è, l’allieva della Celentanoha 20 anni è siciliana ed è entrata di diritto nella scuola didate le sue doti artistiche. Inizia a ballare quando aveva solo due anni e mezzo e da allora non ha più smesso. Prima ancora del suo ingresso nella scuola,si è esibita in uno splendido passo a due nel celebre programma Rai Domenica In, dando prova della sua ...

