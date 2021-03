Amici, ricordate Marta Gerbi? Eccola oggi: com’è e cosa fa (Di mercoledì 24 marzo 2021) ricordate tutti la bravissima Marta Gerbi? Partecipò alla seconda edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’. Ecco che fine ha fatto oggi. Dopo essere stata concorrente del noto talent targato Mediaset, la Gerbi è tornata nel programma in qualità di coach di canto, dopo essere stata scelta proprio dalla De Filippi. Nata nel 1984, Marta ha avuto sin da piccola la passione per la musica e questo l’ha portata a studiare pianoforte e a realizzare poi il suo sogno di diventare una degli allievi di ‘Amici‘. oggi, Marta Gerbi è una cresciuta e ha fatto davvero tanta strada. Marta Gerbi oggi: la sua vita dopo il talent Dopo la sua ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)tutti la bravissima? Partecipò alla seconda edizione di ‘di Maria De Filippi’. Ecco che fine ha fatto. Dopo essere stata concorrente del noto talent targato Mediaset, laè tornata nel programma in qualità di coach di canto, dopo essere stata scelta proprio dalla De Filippi. Nata nel 1984,ha avuto sin da piccola la passione per la musica e questo l’ha portata a studiare pianoforte e a realizzare poi il suo sogno di diventare una degli allievi di ‘‘.è una cresciuta e ha fatto davvero tanta strada.: la sua vita dopo il talent Dopo la sua ...

