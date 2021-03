Amici 20, ex allievo riceve insulti razzisti: “Dai su, torna a vendere i fazzoletti al semaforo” (FOTO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esa Abrate eliminato da Amici 20 Sabato scorso su Canale 5 è andato in onda il primo appuntamento del Serale di Amici 20. Quest’anno, per scelta di Maria De Filippi, di Mediaset e della produzione il talent show va in onda registrato. Dopo la prima eliminazione comunicata in studio, quella di Gaia, la seconda è stata comunicata dalla conduttrice in casetta. Purtroppo ad abbandonare la scuola televisiva è stato il cantante Esa Abrate. Quest’ultimo, dopo l’eliminazione è tornato alla vita quotidiana all’esterno a distanza di sei mesi. Ovviamente, per il ragazzo non è stato semplice soprattutto perché lo hanno coinvolto delle esperienze poco piacevoli. (Continua dopo la FOTO) Esa AbrateL’ex allievo di Amici 20 riceve degli insulti ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esa Abrate eliminato da20 Sabato scorso su Canale 5 è andato in onda il primo appuntamento del Serale di20. Quest’anno, per scelta di Maria De Filippi, di Mediaset e della produzione il talent show va in onda registrato. Dopo la prima eliminazione comunicata in studio, quella di Gaia, la seconda è stata comunicata dalla conduttrice in casetta. Purtroppo ad abbandonare la scuola televisiva è stato il cantante Esa Abrate. Quest’ultimo, dopo l’eliminazione èto alla vita quotidiana all’esterno a distanza di sei mesi. Ovviamente, per il ragazzo non è stato semplice soprattutto perché lo hanno coinvolto delle esperienze poco piacevoli. (Continua dopo la) Esa AbrateL’exdi20degli...

