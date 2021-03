America’s Cup, Luna Rossa e American Magic contrari al match NZ-Ineos. “Pagliacciata”, ma i Kiwi e Ainslie insistono… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Team New Zealand e Ineos Uk stanno negoziando su data e località in cui disputare la prossima edizione della America’s Cup. Per il momento si sa che il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha accettato la sfida lanciatagli dai britannici (diventati dunque Challenger of Record) e che insieme hanno stipulato alcune linee guida (utilizzo degli AC75, regolamento stringente sulla nazionalità degli equipaggi, una sola imbarcazione per squadra). Le coordinate spazio-temporali, però, sono ancora ignote. Sul tavolo ci sarebbero due opzioni: un match in regime di Deed of Gift, dunque uno scontro diretto tra i Kiwi e la corazzata finanziata da Jim Ratcliffe, all’Isola di Wight già il prossimo anno; un evento in formato “tradizionale”, dunque con il torneo degli sfidanti, previsto per il 2024 ad Auckland o in altra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Team New Zealand eUk stanno negoziando su data e località in cui disputare la prossima edizione dellaCup. Per il momento si sa che il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha accettato la sfida lanciatagli dai britannici (diventati dunque Challenger of Record) e che insieme hanno stipulato alcune linee guida (utilizzo degli AC75, regolamento stringente sulla nazionalità degli equipaggi, una sola imbarcazione per squadra). Le coordinate spazio-temporali, però, sono ancora ignote. Sul tavolo ci sarebbero due opzioni: unin regime di Deed of Gift, dunque uno scontro diretto tra ie la corazzata finanziata da Jim Ratcliffe, all’Isola di Wight già il prossimo anno; un evento in formato “tradizionale”, dunque con il torneo degli sfidanti, previsto per il 2024 ad Auckland o in altra ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - MrDiocla : @cris_cersei Bastava vedere i festeggiamenti per la vittoria dell'America's Cup - razorblack66 : RT @VizTheWiz2: @ArturoP66023286 si ci fanno l'America's Cup in assenza di vento - bersani_piero : - VizTheWiz2 : @ArturoP66023286 si ci fanno l'America's Cup in assenza di vento -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog