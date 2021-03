America’s Cup a due tra NZ e Ineos? Ben Ainslie: “Saremmo felici se si facesse all’Isola di Wight” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Team New Zealand e Ineos Uk sono in trattativa per definire i dettagli della prossima America’s Cup. I britannici hanno lanciato il guanto di sfida ai Kiwi e sono già state definite alcune linee guida: l’utilizzo degli AC75 (le stesse barche viste negli ultimi mesi ad Auckland), uno stringente regolamento sulla nazionalità della flotta, la possibilità di costruire un solo scafo per squadra. Il Defender, reduce dal trionfo per 7-3 contro Luna Rossa, e il Challenger of Record, travolto dall’equipaggio italiano nella Finale di Prada Cup, devono però ancora decidere dove e quando si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Una delle opzioni sul tavolo è quella di un confronto esclusivo tra i due team, senza altri sfidanti, all’Isola di Wight, dove tutto iniziò nel 1851. Si parla già del prossimo anno, mentre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Team New Zealand eUk sono in trattativa per definire i dettagli della prossimaCup. I britannici hanno lanciato il guanto di sfida ai Kiwi e sono già state definite alcune linee guida: l’utilizzo degli AC75 (le stesse barche viste negli ultimi mesi ad Auckland), uno stringente regolamento sulla nazionalità della flotta, la possibilità di costruire un solo scafo per squadra. Il Defender, reduce dal trionfo per 7-3 contro Luna Rossa, e il Challenger of Record, travolto dall’equipaggio italiano nella Finale di Prada Cup, devono però ancora decidere dove e quando si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Una delle opzioni sul tavolo è quella di un confronto esclusivo tra i due team, senza altri sfidanti,di, dove tutto iniziò nel 1851. Si parla già del prossimo anno, mentre ...

