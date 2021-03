Amazon | la durissima vita dei rider | “Dobbiamo consegnare un pacco ogni 3 minuti | senza sosta”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Racconti tutti simili tra loro, denunce di sfruttamenti feroci, di condizioni di lavoro ai limiti dell’inumano, per una paga poco più che dignitosa. Il primo sciopero dei dipendenti italiani di, che per 24 ore hanno into tutta Italia a interrompere gli acquisti online, è stata l’occasione per puntare ancora una volta il dito contro il colosso dell’e-commerce, già finito tante volte sulla graticola per il suo discutibile modus operandi e però mai costretto a pagare davvero dazio. Testimonianze che parlano da sole. “Cosa dovremmo dire? Quei corrieri hanno il cappio al collo. Sperano in un contratto a tempo indeterminato che probabilmente non vedranno mai” ha raccontato a La Stampa Riccardo, 29 anni, corriere da cinque. Hanno chiesto tutti di usare nomi di fantasia, perché perdere il lavoro di questi tempi non è certo l’ideale. Ma non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon durissima

UdineToday

...ed efficace di Going to California dei Led Zeppelin come sottofondo di una scena; un ... Foto:Prime Video Viviamo in una società che fa ancora fatica ad affrontare la morte, ci hanno ...... che è la premessa per riprendere un tavolo di trattativa lanciando un messaggio chiaro: se... con le aziende del commercio tradizionale, un tessuto messo aprova dalla crisi ma che ...Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1'. Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone. Non manca all’appello un’altra occasione per un iPhone 12 tr ...La protesta che per un giorno ha fermato Amazon a prima vista sembra un colpo, uno scacco, per la gigantesca società di commercio e logistica online. Ma a guardar meglio potrebbe essere invece il mome ...