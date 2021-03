“Altrove Film Festival” al via dal 25 al 28 marzo 2021: l’evento in streaming su Mymovies (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta arrivando l’Altrove Film Festival. Il primo grande evento organizzato dal Premio Malerba e dedicato alla produzione cinematografica delle scuole superiori di tutta Italia. Dal 25 al 28 marzo sarà su Mymovies. Più di cento iscrizioni provenienti da oltre quaranta istituti superiori. Sono questi i numeri delle adesioni per la prima edizione dell’Altrove Film Festival dedicato alla produzione audiovisiva scolastica. Un risultato inaspettato per l’anno difficile che le scuole hanno dovuto sostenere, portando avanti quasi esclusivamente la didattica a distanza. leggi anche l’articolo —> Premio Strega, i dodici finalisti (con qualche sorpresa): chi ha realizzato il logo di quest’anno Organizzato e voluto, tra gli altri enti promotori, anche dal ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta arrivando l’. Il primo grande evento organizzato dal Premio Malerba e dedicato alla produzione cinematografica delle scuole superiori di tutta Italia. Dal 25 al 28sarà su. Più di cento iscrizioni provenienti da oltre quaranta istituti superiori. Sono questi i numeri delle adesioni per la prima edizione dell’dedicato alla produzione audiovisiva scolastica. Un risultato inaspettato per l’anno difficile che le scuole hanno dovuto sostenere, portando avanti quasi esclusivamente la didattica a distanza. leggi anche l’articolo —> Premio Strega, i dodici finalisti (con qualche sorpresa): chi ha realizzato il logo di quest’anno Organizzato e voluto, tra gli altri enti promotori, anche dal ...

