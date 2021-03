Altro che cartelle inesigibili | il condono ci costerà 666 milioni Erano tutte balle di Lega e Forza Italia

(Di mercoledì 24 marzo 2021). Abbiamo scherzato. Era tutta una grande fake news. Non è vero che ildelle vecchiefino a 5mila euro datate 2000-2010 previsto dal decreto Sostegni riguarda solo vecchi crediti ormai. Eppure così aveva detto la. Così aveva blaterato. Così avevano raccontato daviva e dal Pd.che: ilci666Addirittura così aveva scritto su Facebook la pentastellata Laura Castelli: “Sulla pulizia del magazzino fiscale dobbiamo fermare le fake news che qualcuno usa per dire che ha vinto, e altri per dire che si tratta di un. ...

Advertising

trash_italiano : No, mi dispiace perché tu volevi fare quest'#Isola, noi abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro, che l'… - FratellidItalia : ?? #Boldrini, altro che femminismo... ?? Ascoltate Giovanni @Donzelli - MatteoRichetti : Una proposta concreta e semplice: fino a quando questo signore non si dimette da Presidente della Commissione… - PaoloBorg : Guardateli Erano orgogliosamente di sinistra Ora ridotti a ingrossare le fila delle falangi da tastiera grilline ch… - benedic59099196 : RT @ontherisingmoon: Sono sicura ci sia una spiegazione psicologica al fatto che lui sognò di baciare Tommaso il giorno dopo averlo fatto v… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

Il Manifesto

C'è unelementola pandemia ha corroso dalle fondamenta. Tutta la legislazione lavoristica degli ultimi 25/30 anni è partita dalla considerazioneun lavoro è meglio di nessun lavoro. ...A un certo momento ci si capacitaè parlare a getto continuo, come fa Letta,ottenere. Il segretario piddino non regge, insieme, Palazzo Chigi e l'Italia e il Colle, bensì un partito, ...ANCONA - Nella quinta giornata, Corto Dorico dedica due appuntamenti live streaming a OffiCine Mattòli, la scuola di cinema che festeggia i dieci anni di attività. Una ...L’Ufficio Biofilico del futuro in via di costruzione a Milano su progetto di di Kengo Kuma, unisce altissima sostenibilità a requisiti tecnologici e digitali.