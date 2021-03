Alessia Marcuzzi a favore della legge Zan: “Uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omofobia” (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessia Marcuzzi si è apertamente schierata a favore del DDL Zan, ovvero della legge contro l’omofobia, approvata alla Camera ma non ancora al Senato. La conduttrice ha deciso di farlo in diretta televisiva in prima serata, durante l’ultima puntata de Le Iene in cui è stato trasmesso anche il celebre video dell’aggressione omofoba alla stazione Valle Aurelia di Roma, dove un uomo ha preso a calci e pugni due ragazzi omosessuali, colpevoli di essersi dati un bacio in bocca. “È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia. Non c’è una legge che possa tutelare una persona aggredita in questo modo. Siccome c’è una ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021)si è apertamente schierata adel DDL Zan, ovvero, approvata alla Camera ma non ancora al Senato. La conduttrice ha deciso di farlo in diretta televisiva in prima serata, durante l’ultima puntata de Le Iene in cui è stato trasmesso anche il celebre video dell’aggressione omofoba alla stazione Valle Aurelia di Roma, dove un uomo ha preso a calci e pugni due ragazzi omosessuali, colpevoli di essersi dati un bacio in bocca. “È unoche innon ci sia unal’omotransfobia. Non c’è unache possa tutelare una persona aggredita in questo modo. Siccome c’è una ...

