Alberto Gusmeroli: il deputato della Lega che si fa i selfie in terapia intensiva (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alberto Gusmeroli è un deputato della Lega che ha visitato con ampio corredo di selfie pubblicati su Facebook le terapie intensive Covid dell'ospedale di Borgomanero in provincia di Novara. E la sua visita ha fatto scoppiare una polemica. Secondo quanto scritto dallo stesso Gusmeroli sul suo profilo Facebook ad organizzare la visita, che si è svolta nel pomeriggio di ieri sarebbero stati la direttrice generale dell'Asl di Novara Arabella Fontana, la direttrice dell'ospedale di Borgomanero Elisabetta Aliata, il primario di anestesia e rianimazione Davide Colombo, e il direttore del pronto soccorso Claudio Didino. Il deputato leghista, già sindaco per dieci anni ed ora vicesindaco di Arona, ha trasformato la visita istituzionale in un evento mediatico.

