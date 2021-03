Al volante senza patente Denunciato nordafricano (Di mercoledì 24 marzo 2021) di Rosella Formenti Denunciato per ricettazione, guida senza patente e soggiorno illegale in Italia un nordafricano di 26 anni, fermato l'altro pomeriggio dalla pattuglia della volante del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) di Rosella Formentiper ricettazione, guidae soggiorno illegale in Italia undi 26 anni, fermato l'altro pomeriggio dalla pattuglia delladel ...

Advertising

fanpage : Oggi Ayrton Senna avrebbe compiuto 61 anni, un mito senza tempo che ha ispirato intere generazioni di piloti - cardiopatyna : ce la prendiamo sempre con Simon come se avesse sempre lavorato da solo e viaggiasse di notte su uno skate volante… - 74_cappe : RT @Andrea_Algieri: I brividi ai tempi moderni... Camminare senza #mascherina e incappare in una volante della municipale! Siate fieri e ne… - vilaura26 : RT @artribune: Annunzio Lagomarsini, costruttore edile per tutta una vita, una volta in pensione decide di dedicarsi al sogno di ideare cos… - AJacchia : RT @artribune: Annunzio Lagomarsini, costruttore edile per tutta una vita, una volta in pensione decide di dedicarsi al sogno di ideare cos… -