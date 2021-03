Akash Kumar | salta fuori il vero motivo dell’uscita dall’Isola dei Famosi Il colpo di scena accade in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Non si placano le polemiche intorno a, il modello con gli occhi di ghiaccio che due giorni fa ha abbandonato l’Isola deitra le polemiche., per chi non avesse seguito, ha accusato duramente il programma e il format guidato da Ilary Blasi bollato come ‘trash’. Un comportamento stigmatizzato dai tanti utenti dei social appassionati dell’Isola deiche lo accusano di essere egocentrico e arrogante.se l’è prese addirittura con Elettra Lamborghini che in qualche modo l’aveva difeso. “Alla signora Lamborghini, voglio dire che ho fatto più campagne Vogue io, che tu dischi su Spotify. Non avete vinto, ho vinto io”.si è detto pentito di aver fatto il reality. “Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi ...