Ah l'amore, l'amore: le anticipazioni sulla seconda puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rocco Schiavone è in ospedale dopo essere stato ferito in azione all'inizio di Ah l'amore, l'amore, secondo appuntamento per la quarta stagione delle avventure del vice questore romano ad Aosta, in prima serata il 24 marzo su Rai 2. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 24 marzo 2021)è in ospedale dopo essere stato ferito in azione all'inizio di Ah l', l', secondo appuntamento per ladelle avventure del vice questore romano ad Aosta, in prima serata il 24 marzo su Rai 2.

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - RaiCultura : ? “Tutto l’universo obbedisce all’amore.” FRANCO BATTIATO #CondividiLaCultura ?? #Musica - vladiluxuria : In #Uk si somministrano vaccini nelle chiese, templi sikh, moschee e altri edifici di culto: non è vincolante la re… - PanariellinaIda : #AlessiaDebandi #FrancescaDelFa @GiuliaArena2013 #FedericaGirardello #enricoetiker @francescowolf @PietroGenuardi Q… - PanariellinaIda : @RaiUno @AuroraTvBanijay @Giorgio_Lupano @AleTersigniOF @Federicadb90 @lacoscione #FrancescaDelFa @mvcoz… -