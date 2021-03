Affaticamento per Moise Kean: ha già lasciato il ritiro della Nazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come comunicato da una nota sul sito ufficiale della FIGC, Moise Kean attaccante del PSG e della Nazionale italiana, ha accusato un Affaticamento e in via precauzionale è stato rimandato a Parigi e non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Questo il testo della nota: “Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di Affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain”. Foto: psg ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come comunicato da una nota sul sito ufficialeFIGC,attaccante del PSG eitaliana, ha accusato une in via precauzionale è stato rimandato a Parigi e non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Questo il testonota: “Il calciatoreBiotyha accusato uno stato diche lo rende indisponibile per le prossime garecontro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivoè stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain”. Foto: psg ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Stato di affaticamento per Moise #Kean che questa mattina rientra a Parigi #Azzurri #WCQ… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE AFFATICAMENTO MUSCOLARE PER MOISE KEAN L'attaccante torna al Paris #SkySport #Nazionale #Italia… - codeghino10 : RT @SkySport: Infortunio per Kean, l’Italia lo perde per un affaticamento: lascia la Nazionale. News - infoitsport : Nazionale, affaticamento per Kean: torna al PSG - infoitsport : Infortunio per Kean, l’Italia lo perde per un affaticamento: lascia la Nazionale. News -