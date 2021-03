Addio George Segal | icona del cinema degli anni ' 60

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L attore statunitense, nominato all Oscar come miglior attore non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in Chi ha paura di Virginia Woolf , morto ieri sera in California all ...

RaiCultura : Addio a George Segal. L'attore americano è mancato il #23marzo 2021, all'età di 87 anni. Sul sito, qui ????… - SkyTG24 : Addio a George Segal, l’attore americano vincitore di un Golden Globe è morto a 87 anni - BastrikDorianGr : RT @RaiCultura: Addio a George Segal. L'attore americano è mancato il #23marzo 2021, all'età di 87 anni. Sul sito, qui ???? - vnewsita : Addio all'attore di #cinema e #televisione George #Segal - periodicodaily : George Segal, addio all’attore statunitense #GeorgeSegal #cinema #attore #film -

Segal morto per complicazioni di un operazione di bypass cardiaco , ha detto sua moglie Sonia alla rivista in una dichiarazione. Nato il 17 febbraio 1934 in una piccola citt dello Stato di New ...... la serie in Italia trasmessa da Italia 1: "Da parte di tutti a The Goldbergs - si legge in una dichiarazione - siamo sconvolti dalla perdita del nostro caro amico". L'attore ha recitato anche ...George Segal è morto a 87 anni per complicazioni per un'operazione di bypass cardiaco: le dichiarazioni della moglie Sonia.L'attore e comico americano, protagonista di "Chi ha paura di Virginia Woolf?" si è spento ieri, martedì 23 marzo, a 87 anni.