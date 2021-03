Accoltellata a Mogliano Veneto, Marta Novello si è svegliata e ha parlato con i genitori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marta Novello, la giovane aggredita mentre faceva jogging, si è svegliata dal coma. La giovane è stata raggiunta da 20 coltellate al torace, ad aggredirla un ragazzo di 15 anni reo confesso. Marta Novello si è svegliata Buone notizie dall’ospedale di Treviso, i medici hanno risvegliato Marta Novello dal coma farmacologico. La procedura è andata a buon fine nel tardo pomeriggio di mercoledì e la giovane avrebbe già parlato con i suoi genitori. Al momento non ci sono ulteriori novità sulle sue condizioni, la giovane è stata sottoposta a due interventi chirurgici: il primo ai polmoni e il secondo al tendine del terzo dito della mano destra. La giovane è ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncello di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021), la giovane aggredita mentre faceva jogging, si èdal coma. La giovane è stata raggiunta da 20 coltellate al torace, ad aggredirla un ragazzo di 15 anni reo confesso.si èBuone notizie dall’ospedale di Treviso, i medici hanno risvegliatodal coma farmacologico. La procedura è andata a buon fine nel tardo pomeriggio di mercoledì e la giovane avrebbe giàcon i suoi. Al momento non ci sono ulteriori novità sulle sue condizioni, la giovane è stata sottoposta a due interventi chirurgici: il primo ai polmoni e il secondo al tendine del terzo dito della mano destra. La giovane è ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncello di ...

Agenzia_Ansa : E' stata estubata all'ospedale di Treviso la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E'… - matteosalvinimi : Una preghiera per la ragazza che combatte per la vita, solo disprezzo per il vigliacco aggressore. - fattoquotidiano : Mogliano Veneto, la 26enne accoltellata è cosciente e ha potuto parlare con i suoi genitori - samdiamante73 : RT @Agenzia_Ansa: E' stata estubata all'ospedale di Treviso la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E' cosci… - lifestyleblogit : Ragazza accoltellata a Mogliano Veneto, è cosciente - -