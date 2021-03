Accoltellata a Mogliano, il 15enne accusato: "Non volevo farle male" (Di mercoledì 24 marzo 2021) È disperato il giovane 15enne accusato di aver accoltellato Marta Novello. La 26enne è ricoverata in ospedale a Treviso in condizioni gravi ma stabili, mentre il ragazzo ha passato una notte nel Centro di prima accoglienza accanto al carcere di Santa Bona. “Sono disperato, ditemi come sta Marta, io non volevo farle del male”, avrebbe detto secondo quanto riferito dal suo avvocato d’ufficio Matteo Scussat. I messaggi sul gruppo WhatsApp La dinamica dei fatti è ancora al centro delle indagini, che si concentrano anche sui messaggi scambiati all’interno di un gruppo WhatsApp a cui apparteneva il giovane. Pochi messaggi, per la verità, uno suo alle 13:55. “Chi esce oggi?”. Una sola risposta, negativa, da parte di un amico, poi il silenzio. Adesso i compagni dello studente si chiedono se avrebbero potuto ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) È disperato il giovanedi aver accoltellato Marta Novello. La 26enne è ricoverata in ospedale a Treviso in condizioni gravi ma stabili, mentre il ragazzo ha passato una notte nel Centro di prima accoglienza accanto al carcere di Santa Bona. “Sono disperato, ditemi come sta Marta, io nondel”, avrebbe detto secondo quanto riferito dal suo avvocato d’ufficio Matteo Scussat. I messaggi sul gruppo WhatsApp La dinamica dei fatti è ancora al centro delle indagini, che si concentrano anche sui messaggi scambiati all’interno di un gruppo WhatsApp a cui apparteneva il giovane. Pochi messaggi, per la verità, uno suo alle 13:55. “Chi esce oggi?”. Una sola risposta, negativa, da parte di un amico, poi il silenzio. Adesso i compagni dello studente si chiedono se avrebbero potuto ...

