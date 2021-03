"Accolita di mascalzoni, denunciatemi pure". Purgatori, accuse inquietanti ad AstraZeneca: la rabbia per i vaccini "nascosti" | Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Andrea Purgatori si è collegato con Tiziana Panella durante la diretta di Tagadà e non le ha mandate a dire sull'ultimo caso che ha riguardato AstraZeneca. Qualcuno lo ha definito il vaccino “sfigato”, qualcun altro addirittura “perseguitato” dopo che la commissione europea ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di verificare alcuni lotti presenti nello stabilimento di Anagni, dove sarebbero conservate 29 milioni di dosi. “AstraZeneca è una Accolita di mascalzoni, mi denunciassero pure e poi vediamo che succede”, ha dichiarato Purgatori. Il riferimento è all'ispezione dei Nas che si è svolta tra sabato 20 marzo e domenica 21: il premier ha girato la richiesta proveniente dall'Europa al ministro Roberto Speranza, che ha inviato nello stabilimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Andreasi è collegato con Tiziana Panella durante la diretta di Tagadà e non le ha mandate a dire sull'ultimo caso che ha riguardato. Qualcuno lo ha definito il vaccino “sfigato”, qualcun altro addirittura “perseguitato” dopo che la commissione europea ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di verificare alcuni lotti presenti nello stabilimento di Anagni, dove sarebbero conservate 29 milioni di dosi. “è unadi, mi denunciasseroe poi vediamo che succede”, ha dichiarato. Il riferimento è all'ispezione dei Nas che si è svolta tra sabato 20 marzo e domenica 21: il premier ha girato la richiesta proveniente dall'Europa al ministro Roberto Speranza, che ha inviato nello stabilimento ...

Advertising

La7tv : #tagada @andreapurgatori commenta la notizia delle 29 milioni di dosi #AstraZeneca presenti in uno stabilimento di… - elisabe33314234 : Andrea Purgatori, attacco ad AstraZeneca a Tagadà: 'Accolita di mascalzoni, denunciatemi pure' - Libero_official : Lo sfogo di #Purgatori a #Tagadà per il caso delle dosi di #vaccino #AstraZeneca nascoste: 'Quell'azienda un'accoli… - razorblack66 : RT @La7tv: #tagada @andreapurgatori commenta la notizia delle 29 milioni di dosi #AstraZeneca presenti in uno stabilimento di Anagni: 'Astr… - TerroneDoc : RT @La7tv: #tagada @andreapurgatori commenta la notizia delle 29 milioni di dosi #AstraZeneca presenti in uno stabilimento di Anagni: 'Astr… -

Ultime Notizie dalla rete : Accolita mascalzoni Covid, Andrea Purgatori: "In Lombardia nessuno si è scusato. AstraZeneca è una accolita di mascalzoni, mi denunciassero" La7 AstraZeneca, 29 mln di dosi del vaccino ad Anagni, Purgatori: ‘Accolita di mascalzoni’ I Nas trovano 29 milioni di dosi del vaccino nello stabilimento di Anagni. Andrea Purgatori: ‘AstraZeneca è accolita di mascalzoni, mi denunciassero’ ...

I Nas trovano 29 milioni di dosi del vaccino nello stabilimento di Anagni. Andrea Purgatori: ‘AstraZeneca è accolita di mascalzoni, mi denunciassero’ ...