Abruzzo | la magica danza delle gru nella piana del Fucino

(Di mercoledì 24 marzo 2021) PESCARA – Una scena carica di magia e di boccacciana memoria quella che l’appassionato birdwarcher Stefano Scivola ha immortalato in pieno Fucino: nove gru intente nella loro famosa danza prima di ripartire verso il grande Nord dove nidificano. A rendere ancora più unica la già rara immagine il castello di Celano sullo sfondo. A darne notizia è la Soa (Stazione ornitologica abruzzese) che in una nota spiega: “le segnalazioni di questo grande volatile sono sempre più frequenti, un po’ per l’effettivo aumento numerico un po’ grazie alla diffusione delle tecnologie digitali che permettono di scattare e scambiare foto e video in tempo reale”.

Abruzzoweb.it

"In Abruzzo hanno svernato raramente; qualche anno fa alcuni individui rimasero per oltre un mese nella piana di Opi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Purtroppo nel periodo ...