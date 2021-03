“Abbiamo perso il nostro terzo bambino”, l’annuncio della famosa coppia è struggente. L’ annuncio via social (Di mercoledì 24 marzo 2021) La 29enne ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha perso il maschietto che aspettava da Aldo Palmeri. Soltanto poche settimane fa, con grande gioia, proprio lei aveva dato la notizia sui social. Oggi scrive: “Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego! Abbiamo bisogno di affrontare il nostro dolore, da soli”. Alessia Cammarota ha perso il suo terzo figlio. La 29enne ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha perso il maschietto che aspettava da Aldo Palmeri. Soltanto poche settimane fa, con grande gioia, proprio lei aveva dato la notizia sui social, specificando della grande attesa creatasi soprattutto tra i suoi due figli, Leonardo e Niccolò. Poche ore fa, in una stories su Instagram, Alessia Cammarota ha fatto capire che le cose ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 marzo 2021) La 29enne ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” hail maschietto che aspettava da Aldo Palmeri. Soltanto poche settimane fa, con grande gioia, proprio lei aveva dato la notizia sui. Oggi scrive: “Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego!bisogno di affrontare ildolore, da soli”. Alessia Cammarota hail suofiglio. La 29enne ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" hail maschietto che aspettava da Aldo Palmeri. Soltanto poche settimane fa, con grande gioia, proprio lei aveva dato la notizia sui, specificandogrande attesa creatasi soprattutto tra i suoi due figli, Leonardo e Niccolò. Poche ore fa, in una stories su Instagram, Alessia Cammarota ha fatto capire che le cose ...

