A San Marino aperte prenotazioni vaccino per 16enni (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Dopo essere stato tra i primi stati in Europa a somministrare il vaccino russo anti-Covid 'Sputnik V', la Repubblica di San Marino gioca d'anticipo ora sui minorenni: da oggi sono aperte le prenotazioni per vaccinare la fascia 16-17 anni con il siero Pfizer-Biontech. In questo caso si tratta soltanto di aver seguito una raccomandazione di Ema, emessa diversa mesi fa, che per il momento non è stata applicata negli stati dell'Unione Europea. A San Marino la popolazione vaccinabile è pari a circa 30mila persone e attualmente in 8578 hanno ricevuto la sola prima dose mentre in 506 anche la seconda; il 57,3% dei vaccinati sono femmine e il 42,7% sono maschi. Nei prossimi giorni sono attese nuove forniture: il governo locale ha ordinato 18.500 dosi di Sputnik mentre altre Pfizer potrebbero arrivare ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Dopo essere stato tra i primi stati in Europa a somministrare ilrusso anti-Covid 'Sputnik V', la Repubblica di Sangioca d'anticipo ora sui minorenni: da oggi sonoleper vaccinare la fascia 16-17 anni con il siero Pfizer-Biontech. In questo caso si tratta soltanto di aver seguito una raccomandazione di Ema, emessa diversa mesi fa, che per il momento non è stata applicata negli stati dell'Unione Europea. A Sanla popolazione vaccinabile è pari a circa 30mila persone e attualmente in 8578 hanno ricevuto la sola prima dose mentre in 506 anche la seconda; il 57,3% dei vaccinati sono femmine e il 42,7% sono maschi. Nei prossimi giorni sono attese nuove forniture: il governo locale ha ordinato 18.500 dosi di Sputnik mentre altre Pfizer potrebbero arrivare ...

