A Matera non si può più abortire: avere una legge non basta se poi non è applicata (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Matera non si può più abortire. Dalla fine dello scorso anno, l’unico medico non obiettore presente presso il consultorio della Azienda Sanitaria locale di Matera (Asm, fusione di due Asl del territorio) non è più disponibile. Per questo motivo, alle donne che si rivolgono alla struttura per vedere riconosciuto un diritto, viene detto di spostarsi nella provincia di Potenza, anche solo per l’aborto farmacologico, ossia con assunzione della pillola RU-486. Come specifica il CollettivodonneMatera – da cui è partita la denuncia per questa situazione – non si tratta qui di decidere moralmente se l’aborto è giusto o sbagliato, quella rimane una presa di posizione personale. Si tratta di vedere riconosciuto un diritto previsto dalla legge 194 del 1978 e di fare in modo che ogni donna possa ricevere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anon si può più. Dalla fine dello scorso anno, l’unico medico non obiettore presente presso il consultorio della Azienda Sanitaria locale di(Asm, fusione di due Asl del territorio) non è più disponibile. Per questo motivo, alle donne che si rivolgono alla struttura per vedere riconosciuto un diritto, viene detto di spostarsi nella provincia di Potenza, anche solo per l’aborto farmacologico, ossia con assunzione della pillola RU-486. Come specifica il Collettivodonne– da cui è partita la denuncia per questa situazione – non si tratta qui di decidere moralmente se l’aborto è giusto o sbagliato, quella rimane una presa di posizione personale. Si tratta di vedere riconosciuto un diritto previsto dalla194 del 1978 e di fare in modo che ogni donna possa ricevere ...

Advertising

ilfattoblog : A #Matera non si può più abortire: avere una legge non basta se poi non è applicata @ElianaCocca - Sinnerm78001056 : RT @Italia: Su un promontorio non molto lontano da Matera sorge il suggestivo borgo di Grottole: un luogo che regala scorci unici nello scr… - viagginbici : RT @Italia: Su un promontorio non molto lontano da Matera sorge il suggestivo borgo di Grottole: un luogo che regala scorci unici nello scr… - jmlpyt : RT @Italia: Su un promontorio non molto lontano da Matera sorge il suggestivo borgo di Grottole: un luogo che regala scorci unici nello scr… - Reine_deCoeur : RT @Italia: Su un promontorio non molto lontano da Matera sorge il suggestivo borgo di Grottole: un luogo che regala scorci unici nello scr… -