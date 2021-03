A lavoro sul nuovo decreto Covid. Sulla scuola, Bianchi: “Lavoriamo giorno e notte per riaprire” (Di mercoledì 24 marzo 2021) In vista il nuovo decreto Covid, previsto in sostituzione di quello attuale, in vigore fino al 6 aprile. Lo confermano diverse fonti governative, spiegando che una discussione politica non c’è ancora stata, anche se il lavoro istruttorio sarebbe già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, per la quale diversi ministri invocano la riapertura in presenza, anche in zona rossa, quantomeno fino alla prima media: se non altro perché la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie. “Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire” – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ricordando di aver chiesto anche in Consiglio dei ministri che le scuole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) In vista il, previsto in sostituzione di quello attuale, in vigore fino al 6 aprile. Lo confermano diverse fonti governative, spiegando che una discussione politica non c’è ancora stata, anche se ilistruttorio sarebbe già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la, per la quale diversi ministri invocano la riapertura in presenza, anche in zona rossa, quantomeno fino alla prima media: se non altro perché la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie. “per poter” – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Patrizio, ricordando di aver chiesto anche in Consiglio dei ministri che le scuole ...

