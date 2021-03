A Genova la World Para Dance Sport Cup 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) GENOVA – Sarà Genova ad aprire la stagione 2021 della World Para Dance Sport con la World Cup che si terrà dal 4 al 6 giugno presso il Tower Genova Airport Hotel & Conference Center. Soddisfazione per il presidente regionale della Federazione italiana danza sportiva (Fids) della Liguria, Michelangelo Buonarrivo per l’assegnazione, da parte della Federazione internazionale, di questa prestigiosa competizione (valida per il ranking mondiale con punteggio doppio) ad una associazione sportiva ligure. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) GENOVA – Sarà Genova ad aprire la stagione 2021 della World Para Dance Sport con la World Cup che si terrà dal 4 al 6 giugno presso il Tower Genova Airport Hotel & Conference Center. Soddisfazione per il presidente regionale della Federazione italiana danza sportiva (Fids) della Liguria, Michelangelo Buonarrivo per l’assegnazione, da parte della Federazione internazionale, di questa prestigiosa competizione (valida per il ranking mondiale con punteggio doppio) ad una associazione sportiva ligure.

Advertising

TucciTw : 19/3 World Sleep Day: Giornata Mondiale del sonno. Francesca Caporello ??, di @BabboleoNews, intervista Francesco Fa… - rolandlemecdeSF : La Boccadasse, Genoa, Italy ©Roland Trego #Baccadasse #Genoa #Genova #genova #liguria #RolandTrego #iig #italy… - rolandlemecdeSF : ITALY: Genoa, La Boccadasse ©Roland Trego #PalazzoReale #Genoa #Genova #genova #liguria #boccadasse #iig #italy… - SanremoAncheNoi : RT @GiuliaBaita: Intervista tre anni fa su Radio X ??”All’EXMA la mostra Mobile Art from all over the world” - artdealeronline : RT @GiuliaBaita: Intervista tre anni fa su Radio X ??”All’EXMA la mostra Mobile Art from all over the world” -