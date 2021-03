A Bari aspettano di capire il destino di Giuntoli per conoscere il nuovo direttore sportivo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Bari non naviga in acque tranquille. È terzo in classifica – che è un risultato negativo – ormai irrimediabilmente distante dalla capolista Ternana e abbastanza lontano dall’Avellino. Ora persino il terzo posto è a rischio visto che si sta avvicinando il Catanzaro che ha battuto i biancorossi nello scontro diretto. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che da ieri a Bari c’è Pompilio stretto collaboratore di Giuntoli. Per provare a capirci qualcosa, da ieri, è a Bari Giuseppe Pompilio (in compagnia di Giandomenico Costi), uno dei più fidati collaboratori del ds del Napoli, Giuntoli. Ovvero il riferimento tecnico della proprietà in capo alla Filmauro di Aurelio De Laurentiis. Una visita non casuale alla luce del periodo particolarmente difficile in casa biancorossa. Un modo per far sentire alla squadra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilnon naviga in acque tranquille. È terzo in classifica – che è un risultato negativo – ormai irrimediabilmente distante dalla capolista Ternana e abbastanza lontano dall’Avellino. Ora persino il terzo posto è a rischio visto che si sta avvicinando il Catanzaro che ha battuto i biancorossi nello scontro diretto. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che da ieri ac’è Pompilio stretto collaboratore di. Per provare a capirci qualcosa, da ieri, è aGiuseppe Pompilio (in compagnia di Giandomenico Costi), uno dei più fidati collaboratori del ds del Napoli,. Ovvero il riferimento tecnico della proprietà in capo alla Filmauro di Aurelio De Laurentiis. Una visita non casuale alla luce del periodo particolarmente difficile in casa biancorossa. Un modo per far sentire alla squadra ...

