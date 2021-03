30 marzo – La scuola è… Per noi, studenti: evento online organizzato da De Agostini Scuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La Scuola è… Per noi, studenti” è la quarta tavola rotonda del Festival di De Agostini Scuola in programma martedì 30 marzo alle 17:00. Relatori d’eccezione metteranno in evidenza il sempre più importante ruolo della Scuola come luogo di socializzazione, inclusione, confronto e crescita, ai tempi del Coronavirus. Iscriviti subito L’incontro prenderà il via dalla L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Laè… Per noi,” è la quarta tavola rotonda del Festival di Dein programma martedì 30alle 17:00. Relatori d’eccezione metteranno in evidenza il sempre più importante ruolo dellacome luogo di socializzazione, inclusione, confronto e crescita, ai tempi del Coronavirus. Iscriviti subito L’incontro prenderà il via dalla L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : GLI ESPERTI GIURISTI DE 'LA VERITÀ' DOVREBBERO TORNARE A SCUOLA - Due docenti della “Libera Accademia” di Bellinzon… - forumJuventus : #18Marzo 2015, BVB-Juve 0-3: Quando la Champions non faceva paura e la filosofia rimaneva tra i banchi di scuola ??… - ScuolAzioneTO : Le vacanze di un comparto stremato da un 1 anno di DAD non si cambiano a marzo per giugno, specie con un a.s. che h… - lavocediasti : Asti, annullata la data Open Nido di sabato 27 marzo - orizzontescuola : 30 marzo – La scuola è… Per noi, studenti: evento online organizzato da De Agostini Scuola -