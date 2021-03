24 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi (Di mercoledì 24 marzo 2021) La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 24 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 18.765 nuovi positivi e i 551 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I positivi di oggi 24 marzo suddivisi regione per regione: in Basilicata 124 nuovi casi di positivi. Le persone decedute sono 9. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Melfi (17) e Matera (11). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 162 (-10): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 29 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 0 in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) La situazione dei contagi diin24con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 18.765 nuovi positivi e i 551 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I positivi di24suddivisi regione per regione: in Basilicata 124 nuovi casi di positivi. Le persone decedute sono 9. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Melfi (17) e Matera (11). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 162 (-10): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 29 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 0 in ...

