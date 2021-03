18app per i nati nel 2002: quando e come attivarlo, ecco la data di scadenza (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Bonus Cultura da oggi è realtà per i ragazzi nati nel 2002. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani. In particolare, il programma, destinato a chi ha compiuto 18 anni, permette di ottenere 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. come ATTIVARE 18app? Tramite la 18app, che è un’applicazione web, raggiungibile su www.18app.italia.it, è possibile consentire agli esercenti di registrarsi al servizio ed offrire la vendita dei beni previsti dalla normativa ai diciottenni, oltre a consentire ai diciottenni di generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Bonus Cultura da oggi è realtà per i ragazzinel. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani. In particolare, il programma, destinato a chi ha compiuto 18 anni, permette di ottenere 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.ATTIVARE? Tramite la, che è un’applicazione web, raggiungibile su www..italia.it, è possibile consentire agli esercenti di registrarsi al servizio ed offrire la vendita dei beni previsti dalla normativa ai diciottenni, oltre a consentire ai diciottenni di generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti ...

