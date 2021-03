?Giallo su 29 milioni di dosi AstraZeneca stoccate ad Anagni L' Ue minaccia il blocco dell' export

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - È unil caso'ispezione dei carabinieri del Nas nello stabilimentodidove sono29didi vaccino anti-covid. A volere i carabinieri nello stabilimento Catalent diè stato palazzo Chigi che ha sollecitato il ministroa Saute Roberto Speranza a mandare un'ispezione che si è svolta tra sabato e domenica. I lotti ispezionati hanno destinazione Belgio e tutti quelli in uscita da- assicurano fonti ufficiali italiane - vengono controllati dal Nas. Sabato - continuano le fonti ufficiali italiane - la Commissione Ue ha chiesto al Presidente del Consiglio Draghi di verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad ...

Advertising

GDF : #GDF #Treviso Operazione “Giallo Oro”. Due arresti e 33 denunce per contrabbando di gasolio. Sequestri per 1,7 mili… - EmanueleCanta : AstraZeneca, il giallo dei 29 milioni di dosi trovate ad Anagni e destinate al Belgio - infoitsalute : AstraZeneca, il giallo dei 29 milioni di dosi trovate ad Anagni e destinate al Belgio - pennellone571 : Vaccino Coronavirus, il giallo dei 29 milioni di dosi Astrazeneca nei magazzini della Catalent di Anagni… - msn_italia : Vaccino Coronavirus, il giallo dei 29 milioni di dosi Astrazeneca nei magazzini della Catalent di Anagni -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo milioni

IL GIORNO

...prodotti nello stabilimento olandese che avrebbe una capacità di sfornare anche 5 - 6di ... Il '' delle dosi Ma che fine hanno fatto, quindi, tutte le dosi prodotte dallo stabilimento ...su 29di dosi AstraZeneca stoccate ad Anagni. L'Ue minaccia il blocco ...Ispezione dei Nas nello stabilimento Catalent che ha il compito di infialare il siero di diverse case farmaceutiche. Le dosi sarebbero destinate al Belgio ma Bruxelles chiede chiarezza ed è scontro co ...AstraZeneca nell'occhio del ciclone: 29 milioni di vaccini nascosti ad Anagni e pronti per essere spediti in Regno Unito."Senza parole, chiariscano subito" ...