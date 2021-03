Zona rossa nel weekend di Pasqua: tutto quello che bisogna sapere (Di martedì 23 marzo 2021) Nei giorni 3, 4 e 5 aprile – ossia il weekend di Pasqua, compreso il lunedì di Pasquetta – tutta l’Italia sarà in Zona rossa. Ecco quali saranno le regole e i divieti da rispettare Zona rossa nel weekend di Pasqua Le regole e i divieti saranno gli stessi di sempre nelle zone rosse. Sarà possibile spostarsi solamente per motivi di urgenza, lavoro e salute, con annessa autocertificazione. È permesso recarsi in visita ai parenti, ma potranno spostarsi solamente due persone (possibile portare con sé minori di 14 anni) e solamente in case all’interno della propria regione nella fascia oraria 5-22. Si potrà fare rientro presso le proprie residenze, domicili o abitazioni. Possibile ricongiungersi con coniuge/partner, ma solo nel luogo di residenza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Nei giorni 3, 4 e 5 aprile – ossia ildi, compreso il lunedì di Pasquetta – tutta l’Italia sarà in. Ecco quali saranno le regole e i divieti da rispettareneldiLe regole e i divieti saranno gli stessi di sempre nelle zone rosse. Sarà possibile spostarsi solamente per motivi di urgenza, lavoro e salute, con annessa autocertificazione. È permesso recarsi in visita ai parenti, ma potranno spostarsi solamente due persone (possibile portare con sé minori di 14 anni) e solamente in case all’interno della propria regione nella fascia oraria 5-22. Si potrà fare rientro presso le proprie residenze, domicili o abitazioni. Possibile ricongiungersi con coniuge/partner, ma solo nel luogo di residenza, ...

Advertising

myrtamerlino : 'Siete tutti invitati'. In piena zona rossa a #Varese 40 persone hanno partecipato ad una festa di compleanno cland… - fattoquotidiano : Roma, la bara avvolta nella bandiera di Ordine Nuovo tra cori e saluti fascisti. Il funerale del ‘camerata’ in zona… - virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - Rob76282550 : Ho appena letto che stanno pensando di prolungare un'altra settimana di zona rossa.....per portarsi avanti con i va… - MonicaLottoV : @ilgiornale E noi rinchiusi...in zona rossa... -