Zona rossa, il governo ci vuole ancora chiudere dopo Pasqua: mini-proroga fino all'11 aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Zona rossa e mini-proroga, l'ipotesi. Nulla di buono ci attende, chiusi a Pasqua ma chiusi probabilmente ancora fino all'11 aprile. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe una delle ipotesi a cui lavora il governo. L'esecutivo, alle prese, tra le altre cose, con le misure anti-Covid che scadranno il prossimo 6 aprile- avrebbe in cantiere una 'mini-proroga' della stretta anti contagio in atto di una sola settimana, ovvero dal 6 all'11 aprile. Zona rossa, spunta l'ipotesi mini-proroga Il decreto legge che ha attuato le attuali restrizioni, abolendo la ...

