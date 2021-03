Zona rossa, il Cts: stretta fino al 15 aprile e scuole aperte dopo Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il timore di una nuova ondata impone di non sbagliare le mosse ponderando bene aperture e chiusure in modo da dosare il ?fiato? sino a quando la campagna vaccinale non sarà... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il timore di una nuova ondata impone di non sbagliare le mosse ponderando bene aperture e chiusure in modo da dosare il ?fiato? sino a quando la campagna vaccinale non sarà...

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - myrtamerlino : 'Siete tutti invitati'. In piena zona rossa a #Varese 40 persone hanno partecipato ad una festa di compleanno cland… - fattoquotidiano : Roma, la bara avvolta nella bandiera di Ordine Nuovo tra cori e saluti fascisti. Il funerale del ‘camerata’ in zona… - camila_healing : RT @Valeriangione: Ho bevuto uno spritz a casa e ora sono ubriaca da sola. Tutto ok dalla zona rossa. - efisiomulas : @ardigiorgio Scuole chiuse, bambini in casa e vecchi nei parchi per strada e negli uffici. Se qualcuno mi spiega sta zona rossa -