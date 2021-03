Zona rossa, forse mini proroga delle restrizioni dal 6 all’11 ma riaprendo le scuole primarie (Di martedì 23 marzo 2021) In questi minuti nella sala verde di Palazzo Chigi è in atto un vertice in merito a quel che saranno le prossime misure anti-Covid. Intorno al tavolo si sono riuniti Speranza (ministro della Salute), Brusaferro (portavoce del Cts e presidente dell’Iss), e Locatelli (coordinatore del Cts). Zona rossa: forse proroga dal 6 all’11 aprile per recuperare le vaccinazioni perse con lo stop Al momento, se pure è vero- come anticipato dal ministro Franco poco fa – che le restrizioni andranno via via rallentando, per i momento, l’orientamento comune è però quello di prorogare la Zona rossa per almeno un’altra settimana. Probabilmente anche per recuperare il tempo perso con il recente stop alle ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) In questi minuti nella sala verde di Palazzo Chigi è in atto un vertice in merito a quel che saranno le prossime misure anti-Covid. Intorno al tavolo si sono riuniti Speranza (stro della Salute), Brusaferro (portavoce del Cts e presidente dell’Iss), e Locatelli (coordinatore del Cts).dal 6aprile per recuperare le vaccinazioni perse con lo stop Al momento, se pure è vero- come anticipato dalstro Franco poco fa – che leandranno via via rallentando, per i momento, l’orientamento comune è però quello dire laper almeno un’altra settimana. Probabilmente anche per recuperare il tempo perso con il recente stop alle ...

