Zona rossa dopo Pasqua e nuove regole scuola: le ipotesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Possibili restrizioni in Italia anche dopo la Pasqua in Zona rossa, con una mini proroga delle misure e dei divieti per arginare la diffusione del Covid e delle sue varianti, ma con spiragli che potrebbero portare a una riapertura almeno parziale della scuola. Mentre alcune regioni tra cui Lombardia e Lazio sperano in una parentesi di qualche giorno in Zona arancione prima della nuova chiusura di Pasqua, tra i dossier caldi sul tavolo di Mario Draghi si fa largo quello delle prossime misure anti Coronavirus da assumere: il decreto in vigore scadrà subito dopo le vacanze Pasquali, il 6 aprile. La settimana prossima si terrà una cabina di regia con le forze di maggioranza per stringere, decidere il da farsi, visto che il premier ...

