Zack Snyder's Justice League: il regista smentisce la presenza di un easter egg legato ai fumetti

Zack Snyder ha smentito la presenza in Justice League di un easter egg legato ai fumetti della DC che i fan pensavano di aver notato nella storia di Cyborg. Zack Snyder ha smentito una teoria legata a un potenziale easter egg che sarebbe presente nella sua versione di Justice League. I fan avevano infatti ipotizzato che ci fosse un legame tra un personaggio che appare nel film e il mondo dei fumetti della DC, non proseguite però con la lettura se non volete . In Zack Snyder's Justice League appare infatti Linda Reed, interpretata dall'attrice Amanda Maud, una madre che ha problemi ...

