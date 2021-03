Zac Efron e Russell Crowe possibili star di The Greatest Beer Run Ever, nuovo film di Peter Farrelly (Di martedì 23 marzo 2021) Zac Efron e Russell Crowe potrebbero essere i protagonisti di The Greatest Beer Run Ever, il nuovo progetto scritto e diretto da Peter Farrelly. Peter Farrelly, dopo il successo di Green Book, tornerà alla regia con The Greatest Beer Run Ever, un film che potrebbe avere come star Zac Efron e Russell Crowe. Apple Studios sta valutando l'ipotesi di finanziare il progetto e Bill Murray potrebbe ottenere un ruolo da co-protagonista. Il filmmaker ha scritto la sceneggiatura del nuovo lungometraggio in collaborazione con Brian Currie e Pete ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) Zacpotrebbero essere i protagonisti di TheRun, ilprogetto scritto e diretto da, dopo il successo di Green Book, tornerà alla regia con TheRun, unche potrebbe avere comeZac. Apple Studios sta valutando l'ipotesi di finanziare il progetto e Bill Murray potrebbe ottenere un ruolo da co-protagonista. Ilmaker ha scritto la sceneggiatura dellungometraggio in collaborazione con Brian Currie e Pete ...

