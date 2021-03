Yemen: sei anni in guerra e oltre 2300 bambini morti (Di martedì 23 marzo 2021) Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, punta i riflettori su una questione tragica che purtroppo persiste da sei anni in Yemen: milioni di bambini rischiano la vita a causa dei bombardamenti, di malattie o rischiano di morire per la troppa fame. Yemen: la testimonianza di una madre “Stavo tornando a casa con un amico e volevo andare a trovare mio fratello quando l’esplosione ci ha travolti. Sono rimasto immobile. Cercavo mio fratello, ho visto un uomo anziano a terra. Poi una persona in moto mi ha portato via da lì e siamo andati in ospedale. Io vorrei solo pensare a giocare e non alle bombe”. Queste sono le parole di Omar (nome di fantasia), rimasto ferito in uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da100lotta per salvare ia rischio e garantire loro un futuro, punta i riflettori su una questione tragica che purtroppo persiste da seiin: milioni dirischiano la vita a causa dei bombardamenti, di malattie o rischiano di morire per la troppa fame.: la testimonianza di una madre “Stavo tornando a casa con un amico e volevo andare a trovare mio fratello quando l’esplosione ci ha travolti. Sono rimasto immobile. Cercavo mio fratello, ho visto un uomo anziano a terra. Poi una persona in moto mi ha portato via da lì e siamo andati in ospedale. Io vorrei solo pensare a giocare e non alle bombe”. Queste sono le parole di Omar (nome di fantasia), rimasto ferito in uno ...

Advertising

MSF_ITALIA : Il 22 marzo 2015 cominciava la guerra in #Yemen. Sei anni di combattimenti indiscriminati hanno provocato quasi 20… - interrisnews : Sei anni di violenze, fame, malattie...Poveri #bambini! In #Yemen l'umanità è morta ?? - PCattoretti : #Yemen , sei anni di conflitto e un popolo ridotto allo stremo nell’impotenza internazionale - montaldo_chiara : RT @MSF_ITALIA: Il 22 marzo 2015 cominciava la guerra in #Yemen. Sei anni di combattimenti indiscriminati hanno provocato quasi 20 mila vit… - Lucia05149332 : RT @RassegnaZampa: #Yemen, sei anni di guerra. L’appello degli operatori umanitari: «Il sistema sanitario è al collasso» -