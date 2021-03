Yemen, sei anni di guerra: il 29 marzo diretta Dire con Intersos (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Nello Yemen è in corso una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi 30 anni: oltre 24 milioni di persone si trovano in una situazione di estremo bisogno di protezione e aiuti. Lunedì 29 marzo alle 18, a ridosso del sesto anniversario dell’inizio del conflitto, l’agenzia di Stampa Dire in collaborazione con Intersos organizza ‘Yemen sei anni di guerra. Una catastrofe umanitaria dimenticata’. L’incontro permetterà di fare luce sulla natura del conflitto e sul suo impatto sulle popolazioni grazie alla testimonianza di Marianna Semenza, coordinatrice dei progetti dell’organizzazione umanitaria Intersos nel Sud del Paese, che sarà raggiunta in video collegamento ad Aden. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Nello Yemen è in corso una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi 30 anni: oltre 24 milioni di persone si trovano in una situazione di estremo bisogno di protezione e aiuti. Lunedì 29 marzo alle 18, a ridosso del sesto anniversario dell’inizio del conflitto, l’agenzia di Stampa Dire in collaborazione con Intersos organizza ‘Yemen sei anni di guerra. Una catastrofe umanitaria dimenticata’. L’incontro permetterà di fare luce sulla natura del conflitto e sul suo impatto sulle popolazioni grazie alla testimonianza di Marianna Semenza, coordinatrice dei progetti dell’organizzazione umanitaria Intersos nel Sud del Paese, che sarà raggiunta in video collegamento ad Aden.

Advertising

MSF_ITALIA : Il 22 marzo 2015 cominciava la guerra in #Yemen. Sei anni di combattimenti indiscriminati hanno provocato quasi 20… - moas_it : RT @battgirl74: Oggi alle 15 vi aspetto per un webinar sullo #Yemen a sei anni dall'inizio del conflitto con @moas_eu @AntonellaNapoli - battgirl74 : Oggi alle 15 vi aspetto per un webinar sullo #Yemen a sei anni dall'inizio del conflitto con @moas_eu… - cesarebrogi1 : RT @albertocaldana: Sei anni di guerra in Yemen: oltre 2300 bambini uccisi - albertocaldana : Sei anni di guerra in Yemen: oltre 2300 bambini uccisi -