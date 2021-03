Wuhan simbolo di ripartenza anche nel calcio | pronto uno stadio da 60 mila posti

(Di martedì 23 marzo 2021) La città di, da dove partì la pandemia di coronavirus, ripartedallo sport. Zall Group, proprietaria delFC (che milita nella Chinese Super League), ha presentato un’offerta per l’acquisizione di un terreno a nord della città con l’obiettivo di costruire un nuovodida 60.000. L’offerta, il cui ammontare è pari a 3,967 miliardi di renminbi (circa 512 milioni di euro), è stata accolta dalle autorità locali. SportFace.

