Workout 12 3 30: come funziona e quali sono i benefici dell'allenamento più in voga su TikTok (Di martedì 23 marzo 2021) LEGGI ANCHE Camminare per dimagrire? Funziona se lo fai così QUALI SONO I BENEFICI? Camminare è uno dei modi più semplici per muoversi e tenersi in forma, ed è probabilmente per questo motivo che il workout 12 3 30 di Lauren Giraldo è diventato così famoso. Ma quali sono i benefici effettivi di questa routine di allenamento? Una semplice camminata ha in realtà molti più benefici di quello che pensiamo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), camminare è uno dei modi migliori per mantenere la propria forma fisica e migliorare la salute in generale. Camminare per 30 minuti al giorno può ristabilire le condizioni cardiovascolari, rafforzare le ossa, migliorare la rigidità articolare, ridurre il grasso corporeo in eccesso e il colesterolo, e aumentare la potenza e la resistenza muscolare. È stato anche dimostrato che un'attività fisica moderata, come appunto la camminata veloce, per 30 minuti al giorno aiuta a ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiache, condizioni come diabete di tipo 2 e l'osteoporosi, e anche alcuni tipi di cancro. Nel caso dell'allenamento 12 3 3o, dato che è coinvolta una pendenza, i benefici sono maggiori rispetto a quelli di semplice camminata in pianura. La camminata inclinata del 12% attiva infatti i muscoli di tutto il corpo: non solo gambe e glutei, con questo allenamento si tonifica tutto il lower body, così come addome e schiena. Inoltre, aumenta la resistenza cardiovascolare e si bruciano più calorie.

